شمال سيناء.. تسليم 25 منزلا للمواطنين بحي نخل القديم

سلم محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، محافظة شمال سيناء 25 منزلا سكني بحي نخل القديمة بمدينة نخل، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشرف على عمارة تنفيذ المنازل عن طريق منطقه تعمير شمال سيناء، في إطار اهتمام القيادة السياسية بأهالي وسط سيناء وذلك ببناء منازل حضارية لأهالي مركز نخل.

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غرفتان وصالة:

وقال محسن سالم، إن المنزل مقام علي مساحة 120 متر ويشمل غرفتين وصالة ومجلس وحوش ملحق كامل التشطيب يتيح للمواطن إمكانية إقامة مشروعات اقتصادية محدة للدخل، وذلك لتربية الدواجن والماعز... الخ.

