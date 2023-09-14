تكريم المتميزين الأفضل أداءً فى متابعة وتنفيذ الأنشطة الدعوية بمساجد شمال سيناء

كرمت وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، أئمة المساجد المتميزين والأفضل أداءً فى متابعة وتنفيذ الأنشطة الدعوية بالمساجد في مدن وقرى المحافظة ، خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣م، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، إن القائمة ضمت أسماء المتميزين في الأنشطة الدعوية والعلمية بالمساجد الكبرى خلال شهر أغسطس 2023م، والمستحقين لصرف مكافآت استثنائية أو مجموعات كتب علمية أو شهادات تقدير وعددهم ( 125 ) أستاذًا وإمامًا وواعظًا وواعظة

والمكرمون من وزارة الأوقاف محافظة شمال سيناء بمكافآت استثنائية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣م ، هم كالتالى:



أولاً: المتميزون فى نشاط الدروس العلمية والمنهجية والبرنامج الصيفي:

فضيلة الشيخ مسعد مصطفى مصطفى عثمان ، مسجد الوفاق القديم بالوفاق ، أدارة رفح٢ الماسورة.

وكل من فضيلة الشيخ عادل السيد خليفة سلطان ، مسجد زمزم ،بالسمران ،وفضيلة الشيخ محمود على على ابراهيم ، مسجد آل الشاعر ، ش أسيوط، إدارة أوقاف غرب العريش.

وفضيلة الشيخ عبد السلام ابراهيم عبد السلام ، مسجد الخير والبركة ، إدارة أوقاف شرق العريش.

وفضيلة الشيخ محمود السيد محمود غنام ، مسجد سعيد بن عامر ، إدارة أوقاف شرق العريش.



ثانياً: المتميزون فى نشاط المنبر الثابت: فضيلة الشيخ محمد بيومى جودة بيومى، مسجد آل عمار بالعريش .

إدارة أوقاف رمانة بالمشاركة مع فضيلة الشيخ أحمد على السيد عبد العاطي ، واعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء.