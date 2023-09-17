برنامج تدريبي لتنمية مهارات مديري المدارس بشمال سيناء

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «تنمية مهارات مديري المدارس» والذي يشرف عليه ادارة التدريب التخصصي ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتورةمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

القيادات المدرسية:



أفاد د. محمد محمود عبد الناصر مدير ادارة التدريب التخصصي، بأن هذا البرنامج يأتي ضمن عدة برامج تهدف الي تطوير قدرات القيادات المدرسية مهاريا واداريا وفنيا ، ويستهدف عدد « ٦٥» مدير مدرسة ممثلين بجميع الادارات التعليمية وتبدأ محاضرات اليوم بعنوان « مهارات القيادة الفعالة» .

يقام التدريب بمدرسة اللواء هشام شاهين التجارية للبنات في الفترة من الأحد حتي الخميس 21 سبتمبر ، ويحاضر فيها د .كمال عبد الوهاب أستاذ الادارة التربوية ووكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع .



وقد شارك في اعداد الحقيبة التدريبية بالتعاون مع ادارة التدريب التخصصي مدراء ادارات الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والموارد البشرية والمتابعة وتقويم الاداء والجودة وشئون الطلاب.



وكان في استقباله اثناء الزيارة، د . محمد محمود عبد الناصر مدير ادارة التدريب التخصصي و سلوي الراوي مدير مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات .