عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لتنمية مهارات مديري المدارس بشمال سيناء

برنامج تدريبي تنمية
برنامج تدريبي تنمية مهارات المدرسين

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة  شمال سيناء،  انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «تنمية مهارات مديري المدارس» والذي يشرف عليه ادارة التدريب التخصصي ،  تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية  اللواء الدكتورةمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

القيادات المدرسية:

أفاد د. محمد محمود عبد الناصر مدير ادارة التدريب التخصصي،  بأن هذا البرنامج يأتي ضمن عدة برامج تهدف الي تطوير قدرات القيادات المدرسية مهاريا واداريا وفنيا  ،  ويستهدف عدد « ٦٥» مدير مدرسة ممثلين بجميع الادارات التعليمية وتبدأ محاضرات اليوم بعنوان « مهارات القيادة الفعالة» .

 

يقام التدريب بمدرسة اللواء هشام شاهين التجارية للبنات في الفترة من الأحد حتي الخميس 21 سبتمبر ، ويحاضر فيها د .كمال عبد الوهاب أستاذ الادارة التربوية ووكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع .


وقد شارك في اعداد الحقيبة التدريبية بالتعاون مع ادارة التدريب التخصصي مدراء ادارات الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والموارد البشرية والمتابعة وتقويم الاداء والجودة وشئون الطلاب.


وكان في استقباله اثناء الزيارة،   د . محمد محمود عبد الناصر مدير ادارة التدريب التخصصي   و سلوي الراوي مدير مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات .

 

txt

محافظ شمال سيناء يبحث مع وفد شركة فيكا الفرنسية التعاون المشترك

سيناء تنمية مهارات مديرى المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تعديل مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. ومصادر تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

خطأ فادح .. إجراء غير مسبوق من البيت الأبيض لإنقاذ بايدن

بسام راضى فى ندوة بروما: الحضارة المصرية ما زالت تكشف عن أسرارها المذهلة

تقرير ياباني صادم .. زلزال المغرب رفع الأرض 20 سنتميترا

التنمية المحلية: "صوتك مسموع" لحل شكاوي المواطنين عبر 5 وسائل.. تفاصيل

بسبب شركة خمور.. قرار استثنائي من ليفربول تجاه محمد صلاح

الوضع مأساوي .. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب التعبئة العامة للجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الخلاف بين تامر حسني ومحمد حماقي

كارثة جديدة تهدد ليبيا.. تحرك عاجل من الصحة ودرنة تواجه خطرا جديدا

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ