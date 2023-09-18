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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 9 ورش فنية ثقافية بسيناء لشباب المحافظات الحدودية

نماذج من إنتاج المرأة
نماذج من إنتاج المرأة السيناوية

تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة   9 ورش  فنية  بقصر ثقافة العريش شمال سيناء،  اليوم الاثنين، مع بداية انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بالعريش وعدة مدن بمحافظة شمال سيناء ، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان.

 

حيث  تقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني. 

ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.

الحرف البيئية:

 

وقال أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، أن الورش الفنية في مجالات الحرف البيئية وهي:

المشغولات الجلدية، وقشرة الخشب، والديكوباج، والحلي، والخيامية، والنحاس والصدف، إلى جانب ورشة الدراما المسرحية، وورشة الرسوم المتحركة، وورشة الفنون الشعبية.
كما تتضمن  فعاليات ااملتقي الثقافي عددا من الزيارات الميدانية لميناء العريش البحري ، ومحمية الزرانيق، ومدينة الشيخ زويد.
 

بالإضافة إلى عدد من المحاضرات التثقيفية حول التفكير الإبداعي للشباب، والتغيير للأفضل، وآليات العمل داخل مؤسسات الوزارة، ودور الدولة في التطوير وغيرها.

 يستضيف الملتقى 120 شابا وفتاة من محافظات "الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب "الشلاتين وحلايب وأبو رماد" من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف يستمر حتى 24 سبتمبر الحالي.

 

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