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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس التعليم الفني بسيناء تستعد لبدء العام الدراسي الجديد

تفقد مدارس التعليم
تفقد مدارس التعليم الفني بسيناء

تابع ممدوح أحمد الشربيني الحديدى مدير عام التعليم الفني لبعض مدارس التعليم الفني بالعريش شمال سيناء،  للوقوف على مدى استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد.

  

وكان برفقته سعد بدير مدير إدارة التعليم الصناعي وعبدالرازق علي مدير إدارة التعليم الزراعي ، وعفت مصطفى مدير إدارة التعليم التجاري.
 

بدات الجولة  بمدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية حيث  تفقد ومرافقوه الفصول الدراسية والورش والمعامل وغرفة الجدارات،   ومدى جاهزيتها لبدء العام الدارسي الجديد، ودفاتر تحضير المدرسين والجداول المدرسية.

 وتفقد مدرسة الشهيد ملازم محمد إبراهيم سليمان التجارية العسكرية ، للوقوف على  مدى جاهزية المدرسة، واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد من أثاث ومرافق ودفاتر التحضير والجداول المدرسية المعلقة بأماكنها ،والسجلات والفصول غرفة الجدارات والمعامل .

كما تفقد كذلك مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات وتابع حالة الفصول الدراسية والأقسام والورش والمعامل وغرفة الجدارات ومدى جاهزية المدرسة واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

 

سيناء مدارس الفني الدراسي الاستعداد

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