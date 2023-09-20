«تعليم شمال سيناء» تتابع جاهزية المدارس في جنوب الشيخ زويد ورفح للعام الجديد

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، استعدادات عدد من المدارس في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح، لاستقبال العام الدراسي الجديد، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

زيارة مفاجئة

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة نجع شبانة للتعليم الأساسي بإدارة رفح التعليمية، في زيارة مفاجئة للمدرسة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ومن جهته، أجرى المهندس ممدوح أحمد الشربيني الحديدي مدير عام التعليم الفني، جولة بعدد من مدارس التعليم الفني بالعريش، حيث تفقد الفصول الدراسية، والورش، والمعامل، وغرفة الجدارات، للتأكد من مدى جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد، مع مراجعة دفاتر تحضير المدرسين والجداول المدرسية.