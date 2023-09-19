الخميس.. توجيه قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى سيناء

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء ، يومي الخميس والجمعة : (6 – 7 ربيع الأول 1445هـ)، الموافق(21 - 22 /9/2023م)، والتي تضم (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أصحابه ".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية،

انعقاد 18 ندوة

وفي نفس السياق.. يعقد العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء غدا الأربعاء ، (18) ندوة بالمساجد الكبرى بجميع مراكز محافظة شمال سيناء ، للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تحت عنوان " رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالأطفال " .

جاء ذلك ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).