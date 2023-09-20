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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام الدورة التدريبية للعمال المرشحين للعمل بمساجد أوقاف شمال سيناء

النشاط الدعوى بمساجد
النشاط الدعوى بمساجد المدن والقرى بسيناء

اختتمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، فعاليات الدورة  التدريبية للمجموعة الثانية من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل، والتى عقدت  بقاعة مناسبات مسجد النصر بالعريش ، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد، والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها، وتحت رعاية فضيلة الشيخ  محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء .

 

حاضر في اليوم الختامى كل من: “الشيخ حسين البنديرى مدير عام المتابعة والشيخ الشحات البربرى كبير مفتشى المتابعة، ومحمد جلال مدير الشئون القانونية بالمديرية ومحمد محفوظ مسئول إدارة الأزمات بالمديرية ،وتحت إشراف محمد أبو طيور مسئول التدريب بالمديرية”.
 

مهام العمل:

وتلقى المتدربون المرشحون للعمل بالمساجد من المجموعة الثانية ، محاضرات لمدة ثلاثة أيام  ،ودار الحديث بالمحاضرات حول "شرح مهام عملهم بالمساجد" وبعض الأساسيات، كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عملهم.

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سيناء مساجد العمال الأوقاف تدريبية

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