إنجاز جديد لشباب أسوان.. حصد 3 مناصب قيادية فى برلمان طلائع مصر الإلكترونى

حققت مديرية الشباب والرياضة بأسوان إنجازاً جديداً بفوز ممثليها بـ 3 مناصب فى تشكيل اللجان النوعية لدور الإنعقاد الثانى لبرلمان طلائع مصر الإلكترونى خلال الإنتخابات التى نفذتها الإدارة المركزية للتعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية بما يعكس وعى وتميز أبناء عاصمة الشباب الإفريقى من النشء والطلائع .

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

3 مناصب لطلائع أسوان فى اللجان النوعية

وأسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز روان عبد الهادى وكيل أول لجنة حقوق الإنسان ، وجنى محمد أمين سر لجنة الشئون الإفريقية ، والخضر جلال عضو لجنة القيم .

دعم مستمر لبناء جيل واعى وقادر على القيادة



وجاءت المشاركة تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمتابعة الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وأفراح سيد وكيل المديرية .

وتم التنفيذ بإشراف محمد إبراهيم مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، وهناء جبرائيل مسؤول برلمان الطلائع، وفاطمة أبو بكر مسؤول برلمان الشباب، ومحمد حسن المشرف المرافق للطلائع.

محافظ أسوان يهنئ الفائزين ويشيد بدور الأسر

وقدم محافظ أسوان خالص التهنئة للطلائع الفائزين والمشاركين ، مثمناً جهود قيادات مديرية الشباب والرياضة وإدارات الشباب ومسؤولي البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانية بمراكز الشباب ، إلى جانب الدور الهام لأولياء الأمور بإعتبارهم شركاء أساسيين فى دعم أبنائهم وتحفيزهم على التميز .