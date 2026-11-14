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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدخل جراحي دقيق بمستشفى أجا.. استئصال كيس هوائي بالجيوب الجبهية وتصغير قرينات الأنف

فريق جراحى
فريق جراحى
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أجا النموذجي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي دقيق لمريضة تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت تعاني من تضخم بالقرينات الأنفية السفلية، واعوجاج بالحاجز الأنفي، إلى جانب وجود كيس هوائي بالجيوب الجبهية.

وشمل التدخل الجراحي استئصال الكيس الهوائي، وتصغير قرينات الأنف باستخدام المنظار الضوئي، إلى جانب استعدال الحاجز الأنفي، وذلك تحت تأثير التخدير العام، بما يهدف إلى معالجة المشكلات التشريحية التي كانت تعاني منها المريضة.

وقد تكللت الجراحة بالنجاح، والمريضة بحالة صحية جيدة عقب التدخل الطبي.

وأُجريت الجراحة بمشاركة فريق طبي ضم الدكتور أحمد عبد البديع البحيري، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور عبد الحميد عمارة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أحمد عبد الحافظ، أخصائي الأنف والأذن، والدكتور أحمد الجمل، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وشارك في فريق التخدير الدكتور محمود سعد، أخصائي التخدير، كما شاركت في تمريض العمليات الأستاذة سماح عزت، وفريق فنيي التخدير  إسراء عطية  إبراهيم محمد.

ويأتي هذا التدخل في إطار استمرار تقديم الخدمات الجراحية التخصصية بمستشفيات صحة الدقهلية، ودعم استخدام التقنيات الحديثة في إجراء التدخلات الطبية الدقيقة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الدقهلية محافظة اجا تدخل جراحى

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