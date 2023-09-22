ختام أعمال القافلة البيطرية بقرى مراكز شمال سيناء

أنهت القافلة البيطرية التي نظمها مدير معهد التناسليات الحيوانية لتقديم الرعاية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بشمال سيناء، من خلال العيادة المتنقلة قرى ونواحي العريش والشيخ زويد وبئر العبد لعلاج المواشي والأغنام والماعز الخاصة بصغار المزارعين والمربين لتوائم أنماط التربية في البيئة الصحراوية في المحافظات الحدودية.

صغار المزارعين:



جاءت القافلة البيطربة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية.



‏وقال د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بشمال سيناء ، وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 133 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 483 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد 3310 حالات ، كما تم عمل 29 عمليات جراحية وتم تحصين 252 بعدد إجمالي 4207 حالة لدى 259 مستفيدا من صغار مربي الماشية.

