عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام أعمال القافلة البيطرية بقرى مراكز شمال سيناء

قافلة بيطرية بتحصين
قافلة بيطرية بتحصين الحيوانات بسيناء

أنهت القافلة البيطرية  التي نظمها مدير معهد التناسليات الحيوانية لتقديم الرعاية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بشمال سيناء، من خلال العيادة المتنقلة قرى ونواحي العريش والشيخ زويد وبئر العبد لعلاج المواشي والأغنام والماعز الخاصة   بصغار المزارعين والمربين لتوائم أنماط التربية في البيئة الصحراوية في المحافظات الحدودية.

 

صغار المزارعين:


جاءت القافلة البيطربة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية.
 

‏وقال د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بشمال سيناء ،  وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف   أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 133 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 483 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد 3310 حالات ، كما تم عمل 29 عمليات جراحية وتم تحصين 252 بعدد إجمالي 4207 حالة لدى 259 مستفيدا من صغار مربي الماشية.
 

txt

لجنة مسابقة الموهوبين في التعليق الرياضي تصل شمال سيناء

سيناء القافلة البيطرية قرى الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

ترشيحاتنا

لتعزيز التعاون في قطاع الصحة.. تدشين التحالف «المصري - الأفريقي» للتنمية الطبية

شكري يطلع على رؤية مالي بشأن تطور أوضاع النيجر ويؤكد موقف مصر الداعي لسُرعة حل الأزمة

داليا البحيري : فيلم أولاد حريم كريم يسلم الراية لجيل الشباب

تعليق شديد اللهجة من بركات على مشاجرة لاعبي بيراميدز والزمالك

بقيمة 325 مليون دولار.. البنتاحون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

شكري: نرحب بالمناقشات الجارية مع بيلاروسيا لتوطين بعض الصناعات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ