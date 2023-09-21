ختام فعاليات تدريب المراجعة الخارجية لضمان جودة التعليم والاعتماد بسيناء

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شمال سيناء، ختام فعاليات الدورة الثانية من تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تنفيذاً لتعليمات د .رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وأفادت الدكتورة أزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة، بأن هذه هي الدورة الثانية من ضمن أربع دورات تدريبية من تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقالت إن التدريب يقام لأول مرة بشمال سيناء وذلك بعد موافقة الهيئة علي إرسال نخبه من أفضل المدرسين لديها إلى محافظة شمال سيناء لعقد هذا التدريب ،الذي يقام في الفترة من ١٦ إلي ٢٨ سبتمبر من الساعة ٩ص إلي الساعة ٤م بمدرسة العريش الفندقية وعدد المتدربين ٢٥ متدربا وذلك وفقاً لمعايير هيئة الجودة.

وألقى المحاضرات فيها كلا من د. ملك إسماعيل عبد الفتاح، ود. محمد الجوهري.، وتم تكريم د. ملك إسماعيل ومنحها شهادة تقدير من المديرية وذلك تقديراً لمجهوداتها المبذولة لنجاح هذا التدريب.

