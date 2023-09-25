خلال جولته في سيناء.. أحمد موسي يبكي علي الهواء

انهمرت دموع الإعلامي أحمد موسى في ختام جولته الإعلامية في محافظة شمال سيناء، حيث عبّر عن إعجابه الشديد بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال القوات المسلحة والشرطة والأهالي في محافظة شمال سيناء لمكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الجولة، أعرب أحمد موسى عن تأثره الشديد ودموعه تنهمر، مؤكداً أن ما شاهده خلال هذه الجولة يؤكد عظمة الدولة المصرية وشجبها في مواجهة أهل الشر والتضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وقد أعرب أيضا عن تقديره العميق للأهالي وشيوخ القبائل في سيناء، ووجه الشكر للواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تواجده ومساهمته في نجاح الجولة.

هذه اللحظة المؤثرة تجسدت في تعبير موسى بأن الله قد جعله يشهد على تلك التضحيات والجهود البطولية من أجل الوطن، وأعرب عن رغبته في العودة مرة أخرى للمشاركة في تغطية أخبار المنطقة ودعم الأمن والاستقرار فيها.