أحمد موسى: شوارع شمال سيناء مثل كورنيش قصر النيل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن السنوات السابقة شهدت ترويجًا لشائعات من جماعة الإخوان الإرهابية بشأن عدم أمان شمال سيناء وتهجير المواطنين وهدم منازلهم.

وفي حلقة برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قدم مقاطع فيديو من زيارته لقرية الخروبة في شمال سيناء حيث استقبله الأهالي بحفاوة كبيرة، وشعر بأمان واستقرار كبيرين خلال تجوله بالشوارع هناك.

وأشاد أحمد موسى بالأمن والاستقرار الذي يشعر به في شمال سيناء، مقارنًا ذلك بالشعور بالأمان الذي يشعر به على كورنيش قصر النيل. وقال إن قرية الخروبة كانت غير آمنة في السابق بسبب وجود عناصر إرهابية فيها، لكن بفضل جهود القوات المسلحة المصرية وإزالتها للألغام، أصبحت القرية آمنة ومزدهرة.

وأوضح أن الحركة التجارية عادت إلى مدينة العريش بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الإرهاب. وقام بجولة في سوق العريش وتحدث مع المواطنين الذين أبدوا استحسانهم لبرنامجه وقناة صدى البلد.