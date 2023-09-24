البحوث الفلكية: التنبؤات بحدوث زلزال من قبل العالم الهولندي تنجيم لا أساس له

رد الدكتور جاد القاضى عميد معهد البحوث الفلكية، على سؤالا بشأن هل يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل، وخاصة بعد تصريحات العالم الهولندي الشهير بأن زلازل مدمر سيقع في مصر خلال الأيامؤ القليلة المقبلة.



وقال جاد القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن التنبؤات بحدوث زلزال اليوم من قبل العالم الهولندي عبارة عن تنجيم لا أساس له من الصحة، موجها حديثه للمواطنين، :"أدعو المصريين أن نركز في أشياء تنفعنا".

يوم 22 لم تكن هناك ظاهرة اقتران كواكب

وتابع الدكتور جاد القاضى عميد معهد البحوث الفلكية، انه يوم 22 لم تكن هناك ظاهرة اقتران كواكب ولا الأمس ولا اليوم ولا غدا، لافتا إلى أن وكالة ناسا لم تصدر أي تقارير.

ناسا ترصد الأجسام القريبة من الأرض

وأكمل الدكتور جاد القاضى عميد معهد البحوث الفلكية، أن وكالة "ناسا" ومجموعات من مراصد فلكية كثيرة ترصد الأجسام القريبة من الأرض.