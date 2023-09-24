محافظ شمال سيناء: الميناء التجاري ومطار العريش يسهمان في زيادة معدل السياحة

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تشهد تطورًا سياحيًا واقتصاديًا ملحوظًا، حيث توجد مجموعة من الفنادق بمناخ متنوع منها فندق 5 نجوم و8 فنادق أخرى، وتسعى المحافظة إلى تطوير سوق تجاري في وسط مدينة رفح لخدمة المواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأكد المحافظ، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن شمال سيناء توفر جميع أنواع السياحة، مشيرًا إلى أن تشغيل الميناء التجاري ومطار العريش سيكون لهما دور كبير في زيادة أعداد السياح، والنهوض بالحركة السياحية في المنطقة.

وأشار إلى أن الطبيعة الخلابة للمنطقة، ستسهم أيضًا في جعل شمال سيناء وجهة سياحية مغرية، مشيدا بجهود وزارة الاتصالات في تلبية احتياجات المحافظة ودعم البنية التحتية.