تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذّر من ظاهرة جوية خطيرة صباح اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض مصر إلى انخفاض مفاجئ وتغييرات في درجات الحرارة، مع توافر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وتتعرض مصر لمنخفض جوي، ونشاط الرياح وانخفاض نسب الرطوبة، ما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل.

ظاهرة خطيرة تضرب البلاد

ولفتت الأرصاد الجوية إلى تكون ظاهرة جوية وصفتها بالخطيرة، وهي الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح والتي تبدأ من الساعة 4 فجرًا، وحتى الـ7 صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة وتصل أحيانا الحالة الضبابية على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

تطالب هيئة الأرصاد الجوية، سائقي السيارات بتوخي الحذر على الطرق، والقيادة بروية في ساعات الصباح الباكر، بسبب حالة انخفاض الرؤية، وتنفيذ ما يلي:

ترك مسافات آمنة بين السيارات.

تشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

استخدام آلة التنبيه على فترات مُتقاربة.

فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكون بخار الماء الذي يعيق الرؤية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب مصر، فيما يكون لطيفًا ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.