الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا شمالا معتدل الحرارة جنوبا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون كثيفة على الوجه البحريومدن القناة ووسط سيناء .

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 36 25

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 22

السلوم 34 21

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 21

أسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 44 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 44 23

أبوسمبل 45 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 42 29

المدينة 44 31

الرياض 41 25

المنامة 37 30

أبوظبي 41 29

الدوحة 39 30

الكويت 44 24

دمشق 34 15

بيروت 32 26

عمان 33 18

القدس 32 20

غزة 31 23

بغداد 41 24

مسقط 34 29

صنعاء 29 13

الخرطوم 40 30

طرابلس 27 20

تونس 30 19

الجزائر 25 18

الرباط 28 14

نواكشوط 34 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 28 13

إسطنبول 25 17

إسلام آباد 34 20

نيودلهي 35 25

جاكرتا 36 24

بكين 25 14

كوالالمبور 34 24

طوكيو 33 24

أثينا 24 18

روما 30 16

باريس 23 16

مدريد 30 17

برلين 27 15

لندن 19 14

مونتريال 22 13

موسكو 22 11

نيويورك 19 14

واشنطن 21 16