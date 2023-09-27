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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على البلاد ، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان الأرصاد ، يسود اليوم  الأربعاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير عاجل 

وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم بحسب بيان الأرصاد، هى الشبورة المائية صباحًا  تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. لذا يحب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة. 

وتتكون الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وبسحب بيان الأرصاد ، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 36 23
نخل 34 15
كاترين 33 15
الطور 34 25
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 32 22
السلوم 34 21
سيوة 36 20
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 25
قنا 43 26
الأقصر 45 27
أسوان 45 27
الوادي الجديد 42 22
أبوسمبل 43 27
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة شديد الحرارة حالة الطقس اليوم القاهرة

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