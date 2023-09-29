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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الأرصاد لـ طلاب المدارس في أول أسبوع دراسي.. فيديو

طلاب المدارس
طلاب المدارس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال أول أسبوع من العام الدراسي، وقالت إن هذا الأسبوع سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة. 

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أمطار ورياح صحراوية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 48 ساعة المقبلة

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لنهاية الأسبوع.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تحذير عاجل من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر، مطالبة الجميع بتوخي الحذر أثناء السير، حفاظًا على الأرواح.

 

ولفتت إلي أن البلاد في فترة الليل ستكون لطيفة على معظم محافظات الجمهورية، ولكن هناك تحذير عاجل من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن  البلاد مستمرة في التأثر بالارتفاع في درجات الحرارة، موضحة أن العظمى على القاهرة ستسجل 37 درجة،  أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا يعمل على سطوع الشمس، وارتفاع درجات الحرارة.

 


وأشارت إلى أن البلاد تتأثر برياح هوائية قادمة من الصحراء الشرقية، وأنها مرتفعة في درجات الحرارة، وأن البلاد بشكل عام تشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، ولكن في المساء هناك نسمة هواء، وهناك انخفاض في درجات الحرارة.


وحذرت السائقين من الشبورة المائية التي تتكون في ساعات الليل المتأخر، والساعات الصباحية، والتي تختفي في الساعة السابعة صباحًا.

أمطار بـ 5 أماكن


وكشفت أن البلاد قد تتأثر بـ أمطار رعدية اليوم، على المناطق الموجودة في جنوب البلاد، وهي أبو سمبل، والأقصر، وأسوان، وحلايب وشلاتين.


وأوضحت أن الأمطار غير مؤثرة، وأن غدًا سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، ولكن من يوم الأحد هناك ارتفاعات جديدة.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
العاصمة الإدارية 37 25
6 أكتوبر 38 24
بنهــــا 37 25
دمنهور 37 24
وادي النطرون 38 24
كفر الشيخ 36 23
المنصورة 37 24
الزقازيق 38 25
شبين الكوم 37 25
طنطا 36 24
دمياط 31 25
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 23
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 37 25
نخل 37 17
كاترين 33 16
الطور 36 24
طابا 35 25
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 31 23
السلوم 30 20
سيوة 37 22
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 39 27
حلايب 35 27
أبو رماد 37 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 38 23
بني سويف 39 22
المنيا 41 20
أسيوط 42 22
سوهاج 42 23
قنا 45 26
الأقصر 45 26
أسوان 45 29
الوادي الجديد 46 26
أبوسمبل 44 30
 

الأرصاد الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الجو حالة الجو العام الدراسي درجات الحرارة

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