أمطار ورياح صحراوية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 48 ساعة المقبلة

تتأثر مصر مثل باقي الدول بالتغيرات المناخية، التي تضرب العالم بالكامل، وأن الفترة الأخيرة هناك تقلبات، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فهناك أمطار تتساقط في عز الحر، وهناك رياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وهناك ظواهر غريبة يتأثر بها المصريين في الفترة الأخيرة.

وخلال الأيام الماضية، انتهى فصل الصيف، ودخلت البلاد في فصل الخريف، ولكن حالة الجو مازالت غير مستقرة، وأن هناك أيام تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، وايام آخري تشهد استقرار.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحات هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 28- 9-2023:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، يساعد على رفع درجات الحرارة بالمحافظات، وأن هذه الارتفاعات مستمرة لنهاية الأسبوع.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس، وغدًا الجمعة.

ولفتت إلي أن درجة الحرارة على القاهرة اليوم تصل لـ 37 درجة، بارتفاع درجتين عن أمس، وأن الكتل الهوائية تكون قادمة من الصحراء، فتكون حارة.

وأشار إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح سرعاته بين 30 لـ 35 كيلو على الساعة، وأن الصباح يكون هناك شبورة على أغلب الطرق والسواحل.

سقوط الأمطار الرعدية



وأوضحت أن اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة، فقد يكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار الرعدية، والخفيفة على بعض الأماكن بـ اقصى جنوب البلاد، " أسوان، وحلايب وشلاتين".

وكشفت أنه مع بداية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وأنه من يوم الأحد سيكون هناك منخفض جديد يضرب البلاد.

الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر خلال هذا الأسبوع بارتفاع في قيم الحرارة على أغلب المحافظات، وذروة الارتفاعات ستكون اليوم وغدًا، حيث ترتفع قيم الحرارة اليوم بدرجتين عن أمس وأول أمس.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، ، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في فترة النهار"، أن هناك تأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس، كما أن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من مناطق صحراوية وفيها ارتفاع في قيم الحرارة.



قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

العظمى الصغرى

القاهرة 36 -25

الإسكندرية 32 - 23

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 40 -28

أسوان 45 - 27

سوهاج 42 - 25

المنيا 39- 21