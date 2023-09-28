رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.

نشاط الرياح يقلل الإحساس بالرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة على المناطق الموجودة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وأضافت «غانم»، في تصريحات متلفزة، أن «الأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أما في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة على نحو ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وستبقى فترات الليل لطيفة جدا في معظم المحافظات في ظل نشاط نسبي للرياح سرعاته بين 30 إلى 35 كم على الساعة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يكون في بعض الأماكن خلال فترات المساء وساعات الليل وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة في الجو، ويساعد على إحساسنا بانخفاض قيم الحرارة.

اليوم وغدا ذروة ارتفاع الحرارة

وقالت إنّ البلاد تتأثر خلال هذا الأسبوع بارتفاع في قيم الحرارة على أغلب المحافظات، وذروة الارتفاعات ستكون اليوم وغدا، حيث ترتفع قيم الحرارة اليوم بدرجتين عن أمس وأول أمس.

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في فترة النهار".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه هناك تأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض.

واستطردت أن المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس، كما أن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من مناطق صحراوية وفيها ارتفاع في قيم الحرارة.



أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، يساعد على رفع درجات الحرارة بالمحافظات، وأن هذه الارتفاعات مستمرة لنهاية الأسبوع.

وأضافت أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس، وغدًا الجمعة.

ولفتت إلي أن درجة الحرارة على القاهرة اليوم تصل لـ 37 درجة، بارتفاع درجتين عن أمس، وأن الكتل الهوائية تكون قادمة من الصحراء، فتكون حارة.

وأشارت إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح سرعاته بين 30 لـ 35 كيلو على الساعة، وأن الصباح يكون هناك شبورة على أغلب الطرق والسواحل.

وأوضحت أن اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة، فقد يكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار الرعدية، والخفيفة على بعض الأماكن بـ اقصى جنوب البلاد، " أسوان، وحلايب وشلاتين".

وكشفت أنه مع بداية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وأنه من يوم الأحد سيكون هناك منخفض جديد يضرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفي هذا السياق، قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس



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