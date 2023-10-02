الأرصاد: طقس اليوم خريفي ومنخفض جوي يلطف الأجواء| شاهد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم مائل للأجواء الخريفية على معظم محافظات الجمهورية، مع وجود منخفض جوي سيعمل على حجب جزء من أشعة الشمس مما سيؤدي لاعتدال في الأحوال الجوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستسجل 30 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس فترة النهار سيكون معتدل وخريفي، ولكن سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون معتدلة تماما على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط لأن العظمى بدأت تنخفض وبدأنا نشعر بقيم الحرارة 28 و29 درجة

بعض المناطق من جنوب الصعيد

وأشارت منار غانم إلى أن البلاد ستشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد ومدن القناة.



