الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه منذ الأمس بدأت درجات الحرارة تنخفض، والمناطق الجنوبية للبلاد سوف تشهد انخفاض تدريجي أيضا في درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع.

‏وتابعت "غانم"، ‏خلال مدخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، أنه يؤثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وهذا ما يحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهذا يساعد بشكل كبير عن انخفاض درجات الحرارة.

‏وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع اليوم أن تكون 30 درجة مئوية ومتوسط درجات الحرارة هذا الأسبوع يكون ما بين 30 إلى 31.

‏وشددت ‏أن السواحل الشمالية درجات الحرارة فيها ستكون ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، وعلى جنوب الصعيد ستكون ما بين 40 إلى 41 درجة.

سقوط أمطار

‏ونوهت ‏أن اليوم وغدا سيكون هناك سقوط للأمطار على معظم محافظات الجمهورية سواء السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد، والأمطار كلها أمطار خفيفة لن تؤثر على الأنشطة اليومية.