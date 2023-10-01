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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وداعاً للصيف..الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في الطقس أبتداءاً من اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت  الأرصاد الجوية من تقلبات جوية شديدة خلال الساعات والأيام المقبلة، في ضوء الطقس الذي تشهده جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات عديدة من الجميع حول حالة الطقس وسبب التقلبات في الأوقات الحالية. 

وعلى الرغم من انتهاء فصل الصيف في مصر بصورة رسمية، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة مازال مستمر.

ونرصد لكم فيما يلي أبرز ما جاء من خلال هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في الفترة الراهنة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير من المواطنين بمعرفة آخر التطورات بشأن حالة الطقس في مصر: 

 انخفاض في درجات الحرارة بدء من اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بمقدار 5 درجات مئوية، نتيجة منخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن الأجواء ستكون خريفية في معظم محافظات الجمهورية، وستكون معتدلة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

بعض محافظات الوجه البحري

وخلال فترات الليل خاصة فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بها بعض البرودة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على المحافظات الساحلية وبعض محافظات الوجه البحري.

 فرص سقوط أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”،إن اليوم تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل من 3 لـ 5 درجات مئوية، حيث تسود أجواء خريفية بامتياز وخاصة في المحافظات الشمالية.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يأتي بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة مما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس.

طقس اليوم الأحد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الشمالية، حيث  تصل العظمى في بعض المحافظات لـ 28 و29 درجة مئوية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية والتي من المتوقع أن تنخفض بها درجات الحرارة تدريجيًا على مدار الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن هناك فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية؛ ولكنها غير مؤثرة على المدارس والأعمال اليومية، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح وشبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة يومية والقيادة بهدوء تام والاهتمام بنوعية الملابس خاصة وقت الاحساس بالبرودة.

الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار على القاهرة اليوم

 

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الأجواء اليوم ستكون خريفية بامتياز، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

 

 الاجواء اليوم مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى

وتابعت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة اليوم يتراوح ما بين ٣ إلى ٥ درجات مئوية على جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الاجواء اليوم مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلة تماما على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

 

ولفتت " غانم " ، إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الصغرى ، خلال فترات الليل، وتتراوح قيمها ما بين ٢٢ إلى ٢٣ درجة مئوية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، ولكنها فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة محافظات الجمهورية القاهرة الكبرى

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