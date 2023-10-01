القاهرة 31.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 أكتوبر

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

العظمى الصغرى

القاهرة31 -23

الإسكندرية29 - 22

الإسماعيلية33 -23

الغردقة 27 -38

أسوان 43 -29

سوهاج39 -23

المنيا 33- 21