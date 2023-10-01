وداعا للصيف.. الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار على القاهرة اليوم| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الأجواء اليوم ستكون خريفية بامتياز، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

وتابعت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة اليوم يتراوح ما بين ٣ إلى ٥ درجات مئوية على جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الاجواء اليوم مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلة تماما على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

ولفتت " غانم " ، إلى أن هناك انخفاضاا كبيرا في درجات الحرارة الصغرى ، خلال فترات الليل، وتتراوح قيمها ما بين ٢٢ إلى ٢٣ درجة مئوية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، ولكنها فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.