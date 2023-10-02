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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة.

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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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الحزام السحابي يقترب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وتراجع الحرارة وسقوط أمطار

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.


طقس معتدل الحرارة


ولفتت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


سقوط أمطار


وتتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة بنسبة حدوث 30% وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار
 


ظهور سحب منخفضة


وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ظهور السحب المنخفضة صباحا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الاثنين حتى السبت
ظهور سحب منخفضة

 

الأرصاد تكشف مفاجآت هامة للمواطنين عن حالة الطقس  

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من الأحد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بمقدار 5 درجات مئوية، نتيجة منخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن الأجواء ستكون خريفية في معظم محافظات الجمهورية، وستكون معتدلة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بعض محافظات الوجه البحري.


وخلال فترات الليل خاصة فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بها بعض البرودة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على المحافظات الساحلية وبعض محافظات الوجه البحري.

الأرصاد الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الهيئة العامة لـ الأرصاد الأرصاد تحذر الطقس حالة الطقس السواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية السحب المنخفضة الدكتورة منار غانم طقس معتدل الحرارة طقس معتدل محافظات الجمهورية محافظات الوجه البحري

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