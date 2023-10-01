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رئيس التحرير
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الحزام السحابي يقترب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وتراجع الحرارة وسقوط أمطار

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية جديدة حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد اليوم ، مع انتهاء الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وسجلت فيها العظمى على القاهرة 37 درجة وجنوب الصعيد 46 درجة، إذ تتراجع درجات الحرارة بقوة.

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وبحسب الأرصاد تشهد البلاد تحول سريع في حالة الطقس، إذ تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3-4 درجات، مع وجود فرص لأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتنخفض درجات الحرارة بقيمة 14 درجة خلال ساعات لتسجل 43 للعظمى على جنوب الصعيد بينما تسجل الصغرى ليلا 29 درجة، فيما تتراجع الحرارة بنحو 7 درجات مقارنة بالأمس على القاهرة.

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