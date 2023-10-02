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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم.. سحابة تغطي شمال البلاد وأمطار على مناطق متفرقة خلال ساعات

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، تشير إلى وجود غطاء سحابي على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن الطقس اليوم، يشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد، وتكون ️الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

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الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

وتنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس اليوم، على مناطق الجمهورية:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٠ درجة مئوية 
- السواحل الشمالية ٢٨درجة مئوية 
- جنوب سيناء ٣٤ درجة مئوية 
- شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية 
- جنوب الصعيد ٤٠  درجة مئوية

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس

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