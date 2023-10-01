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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 24
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 31 23
بنهــــا 30 24
دمنهور 29 22
وادي النطرون 31 23
كفر الشيخ 28 22
المنصورة 29 23
الزقازيق 31 24
شبين الكوم 31 24
طنطا 29 23
دمياط 30 23 
بورسعيد 30 23
الإسماعيلية 32 23
السويس 30 23
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 34 23
نخل 31 18
كاترين 29 15
الطور 32 25
طابا 30 24
شرم الشيخ 34 28
الإسكندرية 29 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 21
السلوم 27 20
سيوة 31 20
رأس غارب 37 26
الغردقة 35 27
سفاجا 36 27
مرسى علم 37 26
شلاتين 37 27
حلايب 35 26
أبو رماد 37 27 
رأس حدربة 35 26
الفيوم 31 23
بني سويف 32 22
المنيا 32 21
أسيوط 33 22
سوهاج 35 25
قنا 38 26
الأقصر 40 26
أسوان 41 27
الوايى الجديد 40 27
أبوسمبل 41 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 40 27
المدينة المنورة 43 30 
الرياض 40 26
المنامة 37 30
أبوظبي 37 29
الدوحة 40 30
الكويت 42 25
دمشق 28 14
بيروت 28 23
عمان 25 18
القدس 25 18
غزة 28 24
بغداد 34 21
مسقط 33 29
صنعاء 28 11
الخرطوم 41 29
طرابلس 27 21
تونس 29 18
الجزائر 26 17
الرباط 28 16
نواكشوط 38 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 19 10
إسطنبول 23 16
إسلام آباد 33 18
نيودلهى 36 24
جاكرتا 36 24
بكين 26 14
كوالالمبور 33 24
طوكيو 27 19
أثينا 27 18
روما 30 15
باريس 28 17
مدريد 31 16
برلين 25 14
لندن 23 14
مونتريال 23 17
موسكو 16 7
نيويورك 25 17
واشنطن 28 14
أديس أبابا 24 11

 

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