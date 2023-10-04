قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، فيما يسود طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 23

الإسكندرية 29 - 22

الإسماعيلية 32 - 22

الغردقة 36 -25

أسوان 41 - 26

سوهاج 36 - 21

المنيا 32- 23