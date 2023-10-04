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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تحديدا محافظة (مطروح )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 

وقالت هيئة الأرصاد، إنه ️مع استمرار المد المدارى على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانا.

حالة الطقس

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا الخميس، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

بينما يظل الطقس غدا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول مناطق الأمطار المتوقعة خلال الطقس غدا، يكون هناك فرص أمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى تكون خفيفة على مناطق متفرقة تمتد إلى جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية.

وعلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تقريبا 50% على مناطق متفرقة.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، تكون هناك فرص أمطار خفيفة أيضا على مناطق متفرقة، تمتد إلى شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26 درجة
شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24 درجة

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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