عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح وتسقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وذلك في بيان عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 إلى الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وفق توقعات هيئة الأرصاد.

وتتكون الشبورة المائية (من 4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 


حالة الطقس يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

تكون الفرص مهيئة لسقوط الأمطار بنسبة (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 

txt

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

txt

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

txt

أمطار بـ9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

txt

9 محافظات|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟


طقس السبت 7 أكتوبر إلى الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري العظمى 30، والصغرى 24

السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22

جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26

شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22

جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس امطار درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

ترشيحاتنا

أمام الرئيس السيسي.. محمود العسيلي يقدم أغنية سموني مصري باحتفالات أكتوبر

كانت في طريقها لليمن.. أمريكا تنقل أكثر من مليون ذخيرة إيرانية إلى أوكرانيا

السيسي : حرب أكتوبر قفزة مكنش ممكن حد يعملها إلا الجيش المصري

الأسد والطائرة أبرزها.. رموز انتخابات الرئاسة 2024 قبل فتح الترشح

إسعاد يونس تكشف تفاصيل لحظة سماع خبر نصر أكتوبر وردود أفعال الفنانين

السعودية تعتزم التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ