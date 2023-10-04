رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح وتسقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وذلك في بيان عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 إلى الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وفق توقعات هيئة الأرصاد.



وتتكون الشبورة المائية (من 4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.





حالة الطقس يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

تكون الفرص مهيئة لسقوط الأمطار بنسبة (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.





طقس السبت 7 أكتوبر إلى الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري العظمى 30، والصغرى 24

السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22

جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26

شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22

جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26