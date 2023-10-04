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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالتزامن مع الدراسة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن تحول مفاجئ في حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن مفاجأة
الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن حالة الطقس

حالة من الترقب لكل ما تنشره هيئة الأرصاد الجوية في الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء الاهتمام بكل ما يُقال حول حالة الطقس في مصر، في ضوء ما شهدته مصر من تقلبات واضحة في الطقس خلال الأيام القليلة الماضية، انتقالا من موجة حارة ضربت البلاد إلى طقس خريفي وسقوط أمطار قوية وواضحة على عدد من المحافظات المختلفة. 

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء في تصريحات الأرصاد خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات هامة بتحول مفاجئ في الطقس بالتزامن مع بدء الدراسة الأسبوع المقبل، وسط ترقب كبير من الجميع حول حالة الطقس. 

أجواء خريفية في الطقس 

وكشف المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، إذ كشفت الهيئة عن أن مصر تشهد درجة حرارة مميزة ومعتدلة في هذا الوقت من العام، وسط أجواء خريفية معتدلة، ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى الأسبوع القادم. 

وأضافت هيئة الأرصاد في تصريحاتها، أن درجات الحرارة على محافظة القاهرة مازالت في حدود 30 درجة حيث إن البلاد مازالت متأثرة بالمنخفض الجوي الذي أدى إلى خفض درجات الحرارة بعض الشيء، موضحة أن سقوط الأمطار في مصر مستمر اليوم وغدا كذلك. 

سقوط أمطار على مناطق مختلفة 

وكشفت الأرصاد الجوية عن أن الأمطار تظهر بقوة واليوم وغدا في عدد من المناطق المتفرقة والمختلفة في جمهورية مصر العربية، منها على القاهرة والجيزة. 

وأضافت الهيئة أن الأقمار الصناعة رصدت خلال الساعات الماضية ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد تمتد إلى القاهرة والجيزة وتصل إلى محافظات شمال الصعيد، وتوقعت سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على تلك المناطق بنسبة 20: 40%، لن تؤثر على حركة المواطنين في الشوارع. 

تحول مفاجئ بشأن حالة الطقس 

وفي تصريحات أخرى، من هيئة الأرصاد الجوية، وتحديدًا الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث إن فرص سقوط الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويجب على المواطنين الاستمتاع بالإجازة في تلك الفترة. 

وأضافت “غانم"، عن أن ظاهرة سقوط الأمطار التي ظهرت بقوة هذا الأسبوع مستمرة حتى يوم الجمعة، ولن يكون هناك فرص جديدة لسقوط الأمطار بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع بدء اليوم الدراسي من جديد الأحد المقبل. 

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