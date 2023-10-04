عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الخميس/ طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

مفاجأة| الأرصاد تبشر المواطنين بشأن حالة الطقس.. وهذا ما يحدث الأسبوع المقبل


أما عن الظواهر الجوية فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من لقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلةـ وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الارصاد : بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 31 24
العاصمة الادارية 31 23
6 اكتوبر 30 23
بنهــــا 30 23
دمنهور 29 22
وادى النطرون 31 23
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 30 23
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 31 23
طنطا 30 23
دمياط 29 22 
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 32 21
السويس 31 22
العريش 29 22
رفح 28 22
رأس سدر 32 23
نخل 30 20
كاترين 28 17
الطور 31 24
طابا 30 24
شرم الشيخ 36 26
الاسكندرية 28 23
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 27 22
السلوم 28 20
سيوة 29 20
رأس غارب 33 23
الغردقة 35 25
سفاجا 34 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 36 25
حلايب 33 26
أبو رماد 34 25 
رأس حدربة 32 25
الفيوم 32 23
بني سويف 32 22
المنيا 33 20
أسيوط 35 20
سوهاج 36 23
قنا 38 24
الأقصر 39 25
أسوان 40 26
الوادى الجديد 37 23
أبوسمبل 40 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-
العظمى الصغرى


مكة 42 27
المدينة 43 29 
الرياض 40 24
المنامة 38 31
أبوظبى 39 30
الدوحة 41 32
الكويت 40 25
دمشق 26 14
بيروت 28 24
عمان 29 18
القدس 27 18
غزة 28 24
بغداد 33 19
مسقط 35 30
صنعاء 28 11
الخرطوم 42 29
طرابلس 26 20
تونس 30 19
الجزائر 26 18
الرباط 28 14
نواكشوط 34 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 


العظمى الصغرى
أنقرة 23 07
إسطنبول 24 15
إسلام آباد 33 18
نيودلهى 35 23
جاكرتا 35 25
بكين 22 11
كوالالمبور 34 24
طوكيو 25 16
أثينا 27 15
روما 28 15
باريس 20 10
مدريد 31 16
برلين 17 10
ندن 18 12
مونتريال 26 17
موسكو 15 09
نيويورك 25 18
واشنطن 26 16
أديس أبابا 24 11

الأرصاد طقس مائل للحرارة الخميس جنوب سيناء الصعيد القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ترشيحاتنا

الرصاصة لا تزال في جيبي.. فيلم يخلد ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة

مدير القادة والأركان الأسبق يكشف الدور التاريخي لبدو سيناء في انتصارات أكتوبر

وسط تقارير عن خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تستسلم لـ الجيش الروسي

أحمد أبو الغيط: مصر حققت الهدف الاستراتيجي من حرب أكتوبر بنجاح |فيديو

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

الرئيس السيسي يصافح أبطال معركة رأس العش بحرب أكتوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

فيديو

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ