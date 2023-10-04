الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الخميس/ طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



أما عن الظواهر الجوية فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من لقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلةـ وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الارصاد : بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 31 24

العاصمة الادارية 31 23

6 اكتوبر 30 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادى النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 24

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

العظمى الصغرى



مكة 42 27

المدينة 43 29

الرياض 40 24

المنامة 38 31

أبوظبى 39 30

الدوحة 41 32

الكويت 40 25

دمشق 26 14

بيروت 28 24

عمان 29 18

القدس 27 18

غزة 28 24

بغداد 33 19

مسقط 35 30

صنعاء 28 11

الخرطوم 42 29

طرابلس 26 20

تونس 30 19

الجزائر 26 18

الرباط 28 14

نواكشوط 34 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



العظمى الصغرى

أنقرة 23 07

إسطنبول 24 15

إسلام آباد 33 18

نيودلهى 35 23

جاكرتا 35 25

بكين 22 11

كوالالمبور 34 24

طوكيو 25 16

أثينا 27 15

روما 28 15

باريس 20 10

مدريد 31 16

برلين 17 10

ندن 18 12

مونتريال 26 17

موسكو 15 09

نيويورك 25 18

واشنطن 26 16

أديس أبابا 24 11