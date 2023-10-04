مفاجأة الأرصاد تبشر المواطنين بشأن حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.

الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ومتوقع استمرار هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 30 الـ 31 درجة مئوية خلال فترة النهار، متابعة أن البلاد ما زالت تتأثر اليوم أيضًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا معتدلة بشكل في درجات حرارتها، لافتة إلى أن درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسود الأجواء الخريفية على البلاد.



ولفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم وغدًا أيضًا وتختلف شدتها من محافظة لأخرى، وهي فرص أمطار خفيفة وقد تصل لمتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد خفيفة في المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

الأمطار مستمرة



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات هذا الأسبوع، بدأنا نشعر تدريجيا بالأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه من المتوقع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على الأقل حتى بداية الأسبوع القادم.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبري تتراوح ما بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق شمال الصعيد، معتدل تماما على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومن حار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوه الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الأجواء تكون لطيفة جدا فترة الليل فى معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة معنا اليوم وحتى غدا الخميس، وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، تمتد بصورة أقل على المناطق الداخلية من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، ولكن مجملها لن تؤثر على أى أعمال أنشطة يومية.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، فيما يسود طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 23

الإسكندرية 29 - 22

الإسماعيلية 32 - 22

الغردقة 36 -25

أسوان 41 - 26

سوهاج 36 - 21

المنيا 32- 23