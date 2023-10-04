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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمطار مستمرة| الأرصاد تبشر المواطنين عن حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات هذا الأسبوع، بدأنا نشعر تدريجيا بالأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه من المتوقع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على الأقل حتى بداية الأسبوع القادم.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبري تتراوح ما بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق شمال الصعيد، معتدل تماما على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومن حار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوه الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الأجواء تكون لطيفة جدا فترة الليل فى معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة معنا اليوم وحتى غدا الخميس، وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، تمتد بصورة أقل على المناطق الداخلية من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، ولكن مجملها لن تؤثر على أى أعمال أنشطة يومية. 

الدكتورة منار غانم الأرصاد الطقس خريفي القاهرة الكبرى أعمال أنشطة يومية

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