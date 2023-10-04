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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين يوميًا عن حالة الطقس، ونشرة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة ، بالتزامن مع فصل الخريف الذي يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة.

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار على بعض المحافظات

حالة الطقس على القاهرة

وعن حالة الطقس اليوم على القاهرة، فكشفت عنها الأرصاد، قائلة إنه يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد

أما عن حالة الطقس في الليل ، فقالت الأرصاد ، إنه بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

10 درجات كاملة 

تتراجع درجات الحرارة بقوة بين العظمى والصغرى بنحو 10 درجات على شمال الصعيد، إذ تسجل المنيا العظمى 32 والصغرى ليلا 22 درجة فقط.

الأرصاد 

أمطار تشمل القاهرة 

وقالت الأرصاد في بيانها، إن هناك  فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من والصحراء الغربية والسواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أمطار 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فقالت الأرصاد إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 30 23

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 22

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 23

نخل 28 20

كاترين 28 18

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 21

السلوم 27 19

سيوة 29 18

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 26

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 33 25

الفيوم 31 23

بني سويف 31 23

المنيا 32 22

أسيوط 32 22

سوهاج 33 24

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 24

أبوسمبل 38 26

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الخريف حالة الطقس بالقاهرة امطار درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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