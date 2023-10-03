أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتأثيره على الدراسة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التقلبات السريعة في حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات خلال الساعات المقبلة، وقالت في بيان لها إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا في كافة أنحاء البلاد بين 3: 4 درجات، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال محافظات الدلتا.

سحب منخفضة وأمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، متوقعة استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى محافظات القاهرة الكبرى، كذلك بعض مناطق شمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق غير مؤثرة.

أمطار

وأكدت الأرصاد، أن الأقمار الصناعية رصدت تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤثر على حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال محافظات الصعيد، مما يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على تلك المناطق.

تحذير من الشبورة المائية والرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من ظهور الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والجيزة، وكذلك طرق السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وطالبت السائقين اتخاذ كافة التدابير الممكنة في التعامل مع الشبورة المائية.

كما حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أوضحت أن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحرين

وعن حالة البحر الأحمر، كشفت الأرصاد أنها تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تأثير الأمطار على الدراسة

قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاطا في حركة الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وأيضا جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحبها أمطار متقطعة، لن تكون مؤثرة على أنشطة الدراسة اليومية في القاهرة وجميع المحافظات.

حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

- محافظات القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 22 درجة.

- مدن السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

- محافظة جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة.

- محافظات شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

- محافظات جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 27 درجة مئوية.27 درجة.