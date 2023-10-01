عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

صدى البلد

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين على محرك البحث "جوجل" عن الإجازات المتبقية في شهر أكتوبر 2023،  عقب إجازة المولد النبوي الشريف، وبداية من إجازة السادس من أكتوبر، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

txt

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

txt

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

تتضمن قائمة إجازات شهر أكتوبر 2023 عطلة رسمية واحدة، وهى إجازة 6 أكتوبر 2023 «عيد القوات المسلحة»، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وأعلن مجلس الوزراء، عن ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2023 إلى يوم الخميس 5 أكتوبر، بدلًا من الجمعة.

كانت الجريدة الرسمية قد استعرضت في عددها 38 مكرر (د)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023، والذي تنص المادة الأولى منه على: أن يكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية.

txt

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

txt

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

إجازات شهر أكتوبر 2023

يشمل شهر أكتوبر، إلى جانب إجازة 6 أكتوبر 2023 الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع، على النحو التالي:

يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

يوم السبت 7 أكتوبر 2023

يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

يوم السبت 14 أكتوبر 2023

يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

يوم السبت 21 أكتوبر 2023

يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

يوم السبت 28 أكتوبر 2023

txt

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

txt

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

txt

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

txt

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

3 أيام متتالية آخر إجازات أكتوبر

مع تبكير موعد اجازة 6 أكتوبر 2023 لتكون يوم الخميس 5 أكتوبر بدلا من يوم 6 أكتوبر، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، يحصل المواطنين على 3 أيام أجازة.
وتعد تلك الاجازة هي الأخيرة هذا العام من حيث عدد الأيام "3 أيام"، خاصة أن الإجازات المتبقية ستكون الأسبوعية الرسمية فقط " الجمعة والسبت".

يحتفل المصريين في هذا اليوم بانتصارات وإنجازات الجيش المصري وقيادته، فقد قام الجنود بتحقيق انتصار تاريخي في أصعب الظروف، ويحتفل الشعب أيضًا بهذا اليوم عبر الاستمتاع بالإجازة وتشغيل الأغاني الوطنية، حيث تحتفل القوات المسلحة مع الشعب في هذا اليوم، وتتم استعادة المجد والانتصار العظيم الذي شهدته البلاد في هذا التوقيت.

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر الإجازات الرسمية شهر أكتوبر الإجازات المتبقية في شهر أكتوبر بداية العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

ترشيحاتنا

كيفية استخراج بطاقة تموين 2023

يوفنتوس يتعادل سلبيا مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

قصة انسحاب صان داونز من دوري السوبر الإفريقي.. 3 عقوبات صارمة في انتظاره| وهذه جوائز المسابقة

50 ألف جندي أوكراني يذهبون إلى بريطانيا .. لماذا ؟

أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا تنحاز لأحد

براتب 6000 جنيه.. وظائف خالية من خلال القوى العاملة |قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

إلهام شاهين ومحمد رياض ومنال سلامة نجوم افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

هتنام فى ثوانى.. وصفة طبيعية للتغلب على الأرق والقلق

فيديو

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ