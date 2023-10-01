3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين على محرك البحث "جوجل" عن الإجازات المتبقية في شهر أكتوبر 2023، عقب إجازة المولد النبوي الشريف، وبداية من إجازة السادس من أكتوبر، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

تتضمن قائمة إجازات شهر أكتوبر 2023 عطلة رسمية واحدة، وهى إجازة 6 أكتوبر 2023 «عيد القوات المسلحة»، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وأعلن مجلس الوزراء، عن ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2023 إلى يوم الخميس 5 أكتوبر، بدلًا من الجمعة.

كانت الجريدة الرسمية قد استعرضت في عددها 38 مكرر (د)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023، والذي تنص المادة الأولى منه على: أن يكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية.

إجازات شهر أكتوبر 2023

يشمل شهر أكتوبر، إلى جانب إجازة 6 أكتوبر 2023 الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع، على النحو التالي:

يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

يوم السبت 7 أكتوبر 2023

يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

يوم السبت 14 أكتوبر 2023

يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

يوم السبت 21 أكتوبر 2023

يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

يوم السبت 28 أكتوبر 2023

3 أيام متتالية آخر إجازات أكتوبر

مع تبكير موعد اجازة 6 أكتوبر 2023 لتكون يوم الخميس 5 أكتوبر بدلا من يوم 6 أكتوبر، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، يحصل المواطنين على 3 أيام أجازة.

وتعد تلك الاجازة هي الأخيرة هذا العام من حيث عدد الأيام "3 أيام"، خاصة أن الإجازات المتبقية ستكون الأسبوعية الرسمية فقط " الجمعة والسبت".

يحتفل المصريين في هذا اليوم بانتصارات وإنجازات الجيش المصري وقيادته، فقد قام الجنود بتحقيق انتصار تاريخي في أصعب الظروف، ويحتفل الشعب أيضًا بهذا اليوم عبر الاستمتاع بالإجازة وتشغيل الأغاني الوطنية، حيث تحتفل القوات المسلحة مع الشعب في هذا اليوم، وتتم استعادة المجد والانتصار العظيم الذي شهدته البلاد في هذا التوقيت.