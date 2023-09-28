منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث تتوفر فرص سقوط أمطار تصل إلى رعدية على عدد كبير من المحافظات، واستقبال منخفضات جوية تساعد على خفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

تحذير من انخفاض درجات الحرارة ليلا

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس ليلًا، لأنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، يحدث انخفاض درجات الحرارة، وتظل الأجواء لطيفة فترات الليل، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر على هذه الطرق، والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقاربة، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكون بخار الماء الذي يعوق الرؤية.

خريطة سقوط الأمطار

كشفت الأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة، ومنها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد والجنوب البحرى والصحراء الغربية، وقد تصل على بعض الأماكن إلى حد الأمطار الرعدية.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 1 أكتوبر 2023، على كافة الأنحاء، بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية، بسبب امتداد منخفضات جوية تؤثر على البلاد.

توقعات الطقس اليوم الخميس

حذرت الأرصاد الجوية، من تكون ظاهرة جوية وصفتها بـ الخطيرة وهى الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر "تبدأ من الساعة 4 فجرًا حتى السابعة صباحًا"، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا وتصل إلى ضبابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فتوقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة العظمى 35 والصغرى 24

- 6 أكتوبر العظمى 36 والصغرى 23

- دمنهور العظمى 34 والصغرى 24

- كفر الشيخ العظمى 34 والصغرى 23

- المنصورة العظمى 35 والصغرى 24

- الزقازيق العظمى 36 والصغرى 25

- شبين الكوم العظمى 35 والصغرى24

- طنطا العظمى 34 والصغرى 24

- دمياط العظمى 32 والصغرى 25

- بورسعيد العظمى 33 والصغرى 24

- الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى23

- السويس العظمى 35 والصغرى 23

- العريش العظمى 33 والصغرى 24

- رفح العظمى 32 والصغرى 25

- رأس سدر العظمى 36 والصغرى23

- كاترين العظمى 33 والصغرى 15

- الطور العظمى 34 والصغرى 25

- شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29

- الاسكندرية العظمى 32 والصغرى 23

- العلمين الجديدة العظمى 31 والصغرى 23

- مطروح العظمى 30 والصغرى 22

- السلوم العظمى 31 والصغرى 19

- الغردقة العظمى 39 والصغرى 28

- سفاجا العظمى 38 والصغرى 28

- شلاتين العظمى37 والصغرى 27

- حلايب العظمى 34 والصغرى 27

- الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

- بني سويف العظمى 36 والصغرى 23

- المنيا العظمى 37 والصغرى 21

- أسيوط العظمى 38 والصغرى 22

- سوهاج العظمى 38 الصغرى 23

- قنا العظمى 43 والصغرى 25

- الأقصر العظمى 42 والصغرى 26

- أسوان العظمى 43 والصغرى 27

- الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 20

- أبوسمبل العظمى 43 والصغرى 27

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