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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفاجأة الإدارة للاعبين|غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل لقاء سان جورج.. والبحث مستمر عن مهاجم

صدى البلد

يتجدّد اللقاء بين فريقي الأهلي وسان جورج الإثيوبي، علي ستاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الفريق الأحمر صاحب الأرض وحامل اللقب علي منافسه الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد علي الملعب ذاته في الذهاب، لعدم مطابقة ملاعب أديس أبابا للمواصفات التي حددها الكاف، وسجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات الذي أحرز ثنائية والبديل أحمد عبد القادر.

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مباراة سهلة نسبيا

مهمة الأهلي سهلة نسبياً في عبور سان جورج والتأهل إلى مرحلة المجموعات، والاقتراب خطوة من احتفاظه بلقبه القاري المرموق، خاصة بعد الحالة شديدة التواضع التي ظهر عليها سان جورج في اللقاء الأول.

الاهلي وسان جورج

ويفكر مارسيل كولر في استغلال اطمئنانه لصعود فريقه لدور الستة عشر، لإضفاء الطابع التجريبي علي المواجهة، من خلال الدفع بعدد من اللاعبين صغار السن، مثل أحمد نبيل كوكا لاعب الوسط وكريم الدبيس المدافع الأيسر والتونسي محمد الضاوي كريستو الجناح المهاجم، بجانب زملائهم الذين لا يعتمد عليهم مارسيل بشكل أساسي، وأبرزهم ياسر إبراهيم قلب الدفاع ومحمد مجدي قفشة لاعب الوسط وطاهر محمد طاهر الجناح المهاجم.

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موعد مباراة الأهلى وسان جورج والقنوات الناقلة

يدخل النادي الأهلي مباراة سان جورج الإثيوبي، المقرر لها علي ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبلة، وتأتي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في الجولة الأولي بثلاثية دون رد.

وستكون مباراة الأهلي وسان جورج متاحة عبر قناة واحدة فقط، هي "أون تايم سبورتس" المصرية المجانية، وتتاح عبر قناة "OnTime Sports HD 1" المتاحة عبر قمر نايل سات.

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مفاجأة الأهلي للاعبيه

فاجأت إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق الكروي الأول قبل ملاقاة سان جورج في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت إدارة الاهلي، إجراءات صرف وتحويل مقدمات العقود للاعبين، بجانب إنهاء إجراءات صرف المستحقات، وهي نسبة الحصول على 25% من عقود الموسم الجديد.

عاشور

كما تصرف الإدارة مقدمات العقود الخاصة باللاعبين الجدد، الذين تعاقدت معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق الأول، وهم “إمام عاشور، ورضا سليم والفرنسي أنتوني موديست.

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الأهلي بدون مهاجم

تحوم الشكوك حول خوض لاعبي الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي مواجهة سان جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، بدون مهاجمين، بعد تعرض لاعبي النادي الأهلي للإصابات المتنوعة والإجهادات العضلية.

موديست

ويسعى الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء، إلى حل أزمة الهجوم، بعد تعرض أكثر من لاعب إلى للإصابة، إضافة إلى غياب الفرنسي أنطوني موديست مهاجم النادي الأهلي بسبب عدم قيده في القائمة من الأساس.

بيرسي تاو

ويعاني صلاح محسن من شد عضلي يمنعه من المشاركة في المباراة، كما يقترب محمود كهربا أيضاً من عدم اللحاق بالمباراة بعد معاناته في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي جديد من أجل معرفة إمكانية تواجده في الفريق من عدمه خلال الفترة المقبلة، بينما من المقرر الاعتماد على بيرسي تاو وحيدا في قلب الهجوم.

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غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي، الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قيده في القائمة الأولى، ومحمود كهربا وصلاح محسن.

كهربا

كما يغيب كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمزة علاء للإصابة، وخالد عبد الفتاح بسبب عدم الجاهزية الطبية بعد إجراء جراحة في عظمة الترقوة منذ فترة، ولم يتم حسم موقف أكرم توفيق وكريم فؤاد من دخول القائمة بعد استبعادهما من موقعة الذهاب.

 

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