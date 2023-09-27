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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

صدى البلد

حل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، ضيفا على برنامج “اللعيب”، كأول حوار بعد رحيله عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية، ليفتح خزائن أسراره بالعديد من التصريحات التي أثارت الجدل.

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عبد الحفيظ حزين بسبب قرار الخطيب برحيله

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، أنه حزين بسبب قرار محمود الخطيب، رئيس النادي، برحيله من منصبه، ولكن لا توجد مشكلات معه، متمنياً التوفيق لخالد بيبو، مدير الكرة الحالي بالنادي.

بيبو وسيد عبد الحفيظ 

وقال: "محمود الخطيب أول من قام بترشيحي لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وحققت نجاحات كثيرة معه، ولا توجد أي مشكلات بيننا، لكني حزين من الموقف الأخير بالطبع، ولكن لن أقف عند ذلك الأمر كثيراً".

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ربنا عوضني عن اعتزالي بالعمل الإداري

قال عبد الحفيظ، في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر"، إن مشواره مع الكرة انتهى مبكرا بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها، إلا أن الله عوضه كثيراً بالعمل في الإدارة.

سيد عبد الحفيظ 

وأضاف: "سيد عبدالحفيظ جزء من منظومة الأهلي، وليس هو منظومة الأهلي، وخالد بيبو زميل ملاعب وصديق، وأتمنى له التوفيق مع الأهلي، وبيتي مفتوح له في أي وقت، وتواصل معي أكثر من مرة، ولم أخرج من الأهلي حتى أعود له مرة أخرى، أنا موجود في الأهلي دائماً".

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غموض حول عدم حضوره حفل الأهلي

أحاط مدير الكرة السابق، عدم حضوره احتفالية الأهلي لتكريم الفرق التي توجت بالألقاب المحلية والقارية في الموسم الماضي، بالغموض، قائلا: "أريد الاحتفاظ بسبب عدم ذهابي إلى حفل النادي الأهلي لنفسي، وذهابي لحفل آخر بعدها، شيء عادي، وذهبت وقتها إلى محمود الخطيب المتواجد بالحفل، وفي أي مناسبة سيتواجد بها سأذهب إليه".

مدير الكرة السابق 

وأكد عبد الحفيظ: “أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، والناس اعتادت رؤيتي في شكل معين، وتواجدي في أي منصب آخر بالنادي قد يخلق بعض الضغط خلال الوقت الحالي”.

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مفيش خلافات مع حسام غالي

تطرق مدير الكرة السابق بالأهلي إلى أنباء الخلافات بينه وبين عضو المجلس حسام غالي، مشيرا إلى عدم وجود خلافات بينه وبين أشخاص، خاصة أنه يعرض وجهة نظره فقط قبل القرارات، وربما يتم الأخذ بها أو رفضها، مشددا على أن النادي الأهلي له طريقه في التعامل، ومدير الكرة هو المختص بالأمور التي لها علاقة بالكرة في النادي.

فيجو والكابيتانو

وقال: “حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ولجنة التخطيط جزء من الهيكل التنظيمي في النادي، وله كل الحق أن يناقش ملف رحيلي عن الأهلي، كل واحد له رؤيته وهذا يحترم تماما".

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لجنة التخطيط وراء إقالتي

وتابع عبد الحفيظ: "علاقتي مع حسام غالي فيها مساحة تعامل واحترام متبادل، ومش هو اللي مشاني، مش قرار فردي، ومن هذا المنطلق لن أتحدث عن أي تفاصيل تخص قرار رحيلي من منصب مدير الكرة بالأهلي، وهذه هي سنة الحياة".

لجنة التخطيط بالاهلي

واستطرد: "قرار رحيلي عن الأهلي جاء بناءً على قرار لجنة التخطيط، ومعنديش أي مشكلة نهائي لأن دي ثوابت وقرارات في النادي الأهلي تمشي على سيد وأكبر حد في النادي الأهلي، لكن كان ممكن أعرف القرار قبلها بساعة أو اتنين أو يوم، بس الخبر جالي في ساعتها".

الثلاثي سبب رحيلي سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي النادي الأهلي القلعة الحمراء قرار الخطيب

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