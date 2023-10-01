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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ضجة بالسوشيال ميديا.. رجل أنهى حياة زوجته واحتفظ بجثتها 20 يوما بالدقهلية

صدى البلد

“الزوج الحنين رزق”.. هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من زوج أنهى حياة زوجته، وظل محتفظا بجثتها في منزلهما لمدة 20 يوما ملفوفة داخل بطانية، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية من كشف ملابسات الحادث.

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العثور على جثة امرأة خمسينية في شقتها

استقبل أهالي مدينة الخصوص بالقليوبية، صباح يوم جديد متجهين إلى أعمالهم، إلا أن سكان أحد العقارات فوجئوا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم المختفية عن الأنظار منذ 20 يوما.

صورة ارشيفية

وعلى الفور أبلغ أحد الجيران، قسم شرطة الخصوص، وبمداهمة المنزل تم العثور على جثة سيدة خمسينية 53 عاما، جثة هامدة وملفوفة داخل بطانية، وملقاه بأحد جوانب الشقة.

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كشف ملابسات الحادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف ملابسات العثور علي جثة السيدة، حيث توصلت التحريات إلى أن الجثة لسيدة تبلغ 50 عاما مقيمة بالقاهرة، ومقتولة داخل شقتها بدائرة القسم وملفوفة داخل بطاطين، لأكثر من 20 يوما.

وكشفت التحريات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، الشاب الذي يصغرها بـ25 عاما، حيث يبلغ 28 عامًا، قتلها ولفها داخل بطاطين بسبب خلافات بينهما، نظرا لغيرته وشكه الدائم في سلوكها، وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية.

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حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الذي أرشد على مكان المشغولات الذهبية المسروقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، حيث أدلى المتهم بإعترافات تفصيلية، وامرت وكيل النيابة بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

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سخرية رواد السوشيال ميديا من الزوج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ تخلص الزوج الشاب من زوجته وسرقة مصوغاتها، بسخرية بالغة.
وتعددت تعليقات المتابعين، التي خلت من انتقاد الجرم نفسه، بقدر السخرية من الشاب الذي القى بنفسه في أحضان إمرأة تفوق ضعف عمره طمعا في مالها، لدرجة أنه فكر بشكل طفولي بعد الجريمة بلفها في بطاطين وتركها في شقتها.

وكتب أحد المتابعين: يا راجل حد يلف المدام ببطاطين في الحر ده، فيما كتبت متابعة: الزوج الحنين رزق.. الراجل خاف على جثة المدام من برد بالليل ودفاها في بطاطين.

وعلق ثالث: "لا ما هو عشريني وهى خمسيني، الفرق ثلاثيني.. الموضوع شكله طمع من الأول، ولما ماماتتش قال يبعث اس ام اس لـ عز ائيل يستعجله".

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