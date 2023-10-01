كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

كازانوفا.. لم يكن مجرد اسم لآخر أعمال سعد الصغير الفنية، بل أصبح لقب مصاحب للمطرب الشعبي، الذي عاد أسمه ليتصدر صفحات التواصل الاجتماعي من جديد، بعد ظهور خلافات جديدة مع طليقته، الفنانة الاستعراضية برلنتي عامر، وذلك بعدما حرر المطرب محضرا ضدها اتهمها فيه بمحاولة الاعتداء عليه أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم.

برلنتي فتحت دماغ سعد بالشيشة

شهد ملهى ليلي بشارع الهرم، فضيحة جديدة للمطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر، حيث اتهمها بالتعدي عليه بالضرب واصابته بجرح قطعي في الرأس قائلا: "ضربتني بالشيشة في دماغي".

سعد الصغير

تلقت مديرية أمن الجيزة، اخطارا من قسم شرطة الهرم، بحضور المطرب الشعبي سعد الصغير الى ديوان القسم، مستغيثا من زوجته العرفي برلنتي عامر لتعديها عليه بالضرب.

التحريات: ضربته في رأسه أمام الجميع

أفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، بأنه اثناء غناء سعد الصغير في ملهى ليلي ووقوفه على المسرح، فوجئ بدخول زوجته برلنتي عامر في حالة غضب وصعدت اعلى المسرح وتعدت عليه بالضرب، بعد توجيه السباب له على مرأى ومسمع من الحضور.

برلنتي عامر

واضافت التحريات ان برلنتي اصابت سعد في رأسه، بعدما تعدت عليه بالضرب بالشيشة - على حد قوله- ما ادى لفتح جرح في رأسه، حتى فض المتواجدين وافراد الفرقة الاشتباك بينهما، وتوجه المطرب لقسم شرطة الهرم، محررا محضرا بالواقعة، بعدما خضع للكشف الطبي وقدم تقريرا باصابته ليرفقه بمحضر الشرطة.

مشهد أكشن في حدائق الأهرام

علاقة سعد الصغير، بطليقته، لم تكن في أحسن أحوالها، ففي منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي 2022، فاجأ المطرب الشعبي سعد الصغير سكان مدينة حدائق الأهرام بمشهد "أكشن"، بعدما طارد سيارة زوجته الراقصة برلنتي عامر بسيارته حتى اصطدم بها من الخلف، وتبادل كلاهما تحرير المحاضر في قسم شرطة الهرم.

سعد وبرلنتي

وقال سعد الصغير خلال التحقيقات، التي استمرت 8 ساعات، برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة الهرم: "محصلش حاجة أصلا"، حيث قام الفنان بالعدول عن أقواله واتهامه لزوجته وشقيقتها ووالدتها بسرقة مبلغ مالي منه، بعدما اتهمهن في محضر الشرطة بالاستيلاء على 75 ألف جنيه منه، وعلى الجانب الآخر عدلت زوجته برلنتي عامر عن اتهامها لزوجها سعد الصغير بسرقة مصوغاتها الذهبية، ليؤكد كلا الطرفين أن ما حدث مجرد خلاف زوجي وانتهى.

سيارة برلنتي

وانتهت تحقيقات النيابة بتصالح الطرفين وإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة من ديوان قسم شرطة الهرم، ما لم يكن أي منهما مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

أزمات سعد وزوجاته

الأزمة الأخيرة التي يعيشها المطرب الشعبي مع طليقته، أعادت للأذهان أزماته السابقة معها، إذ سبق وأن اتهمته برلنتي عامر، بمراقبة هاتفها المحمول، وقدمت شكوى ضده في مباحث الإنترنت، لينفصل عنها، بعد زواج لم يستمر لأكثر من عام، كما اتهمته من قبل بأنه يطاردها بسيارته، زاعمة أن الأمر انتهى بحادث تصادم، ثم تشجارا بالأيدي في شوارع الهرم - وفق تصريحات صحفية سابقة - بسبب المطالبة بحقوقها القانونية.

كاميرات تجسس في غرفة النوم

ولم تكن برلنتي الوحيدة من بين زيجات سعد الصغير، التي تفاقمت الخلافات معها، إذ اتهمته إحدى زوجاته السابقات، بأنه يقوم بالتجسس عليها دون علمها.

زوجة سعد وأم اولاده

وحررت سيدة تدعى هدير محمد، زوجته الاولى وأم اولاده، محضرا رسميا ضد زوجها سعد الصغير، المطرب الشعبي، تتهمه بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها، وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي.

سعد وأم محمود

وأكدت هدير، أنها تقيم بمنطقة حدائق الأهرام، وأنها اكتشفت أن زوجها «سعد الصغير» قام بتركيب كاميرات مراقبة في مسكن الزوجية “غرفة النوم” والسيارة الخاصة بها، وذلك دون علمها، وتم إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.

بلاغ بتعدي سعد وبرلنتي على طليقته رانيا

في شهر يونيو الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تدعى رانيا صالح، طليقة سعد الصغير، يتهم سعد وبرلنتي عامر، بالتعدي عليها.

رانيا صالح

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه برلنتي عامر، وقاما بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.

اقتحام شقة الراقصة شمس

كانت الشرطة قد القت القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير، بتهمة التهجم على شقة الراقصة شمس ومحاولة الدخول عنوة إلى شقتها بمنطقة الهرم بالجيزة، لشكِّه في سلوكها، واعتقاده بوجود رجال غرباء داخل الشقة.

سعد الصغير والراقصة شمس

وقال المطرب المصري في تحقيقات النيابة، إن الراقصة زوجته وتمنعه من دخول الشقة، مضيفاً أنه حاول تسوية خلافاته معها لكنها رفضت دخوله الشقة، مما اضطره لاقتحامها.

سعد وشمس

وظهرت الراقصة شمس، طليقة سعد الصغير، في أحد الفيديوهات، تتهم سعد بالاعتداء عليها وضربها أكثر من مرة، كما اتهمته بتصويرها عارية من أجل ابتزازها.