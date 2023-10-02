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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعمق 60 مترا.. حفرة عملاقة تسبب الرعب للسكان بعد زلزال المغرب

صدى البلد

أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، الرعب في قلوب السكان، خاصة انها جاءت بعد زلزال المغرب الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي.

 

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حفرة مخيفة تثير قلق المغاربة

تداولت وسائل إعلام مغربية، مشاهد لحفرة مخيفة ظهرت في منطقة “حد أولاد فرج”، التي قدر عمقها بنحو 60 مترا، حيث تسبب ظهورها بحالة خوف وقلق كبيرة لدى السكان الذين لم ينسوا بعد آثار الزلزال الذي هز البلاد قبل أسابيع.

حفرة مخيفة
الحفرة المغربية

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية، مشاهد لهذه الحفرة المخيفة التي ظهرت في منطقة (حد أولاد فرج)، التي قدر عمقها بنحو 60 مترا، حيث قال صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة، إنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس 28 سبتمبر.

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تدخل السلطات الأمنية لمعاينة المخاطر

أوضح صاحب الأرض، أن عمق الحفرة هو 60 مترا وعرضها يتجاوز 20 مترا، مضيفا أنها تشكل خطرا على أبناء المنطقة.

وتابع، أنه تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث، حيث حضر بعض المسؤولين إلى المكان، لمعاينة المخاطر، وقرروا إحاطتها بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.

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وفاة حوالي 3000 شخص في زلزال المغرب

وتعرضت جبال الأطلس الكبير في المغرب لزلزال قوته 7 درجات في 9 سبتمبر، وأسفر عن وفاة حوالي 3000 شخص وإصابة وتشريد الآلاف، ويُعتبر هذا الزلزال الأكثر فداحة منذ عام 1960 في المغرب والأقوى منذ أكثر من قرن.

زلزال المغرب

وتساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطا بالزلزال القوي، الذي هز المغرب قبل أيام وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مبرزا أن المنطقة لم تشهد أبدا حفرة مماثلة.

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علاقة الحفر العملاقة بالزلازل

وكان للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في سبتمبر الماضي تكلفة بشرية مدمرة، حيث أودى بحياة أكثر من 3000 شخص وخلف العديد من الجرحى والمشردين.

وظهرت في شهر أغسطس الماضي، حفرة في منطقة قونيا وسط تركيا، وهي الثانية من نوعها بعد اكتشاف الحفرة الأولى من قبل السكان بعد الزلزال المدمر في فبراير الماضي، ولم يتم تحديد بعد ما إذا كان ظهور هاتين الحفرتين له علاقة بالزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة قبل 8 أشهر.

واكتشفت الحفرة الأولى في منطقة الرشادية بعد 20 يومًا من الزلزال المدمر، وتتميز بمساحة تبلغ 1400 متر مربع وعمق 12 مترًا وقطر 37 مترًا. 

والحفرة الثانية اكتشفت بواسطة السكان في منطقة كره بينار، وهي تشبه الحفرة السابقة من حيث الحجم وتبدو ضخمة وعملاقة، ويبلغ قطرها حوالي 120 مترًا وعمقها حوالي 15 مترًا، وتقع في حقل زراعي.

بعمق 60 مترا حفرة عملاقة تسبب الرعب حفرة عملاقة تسبب الرعب للسكان زلزال المغرب حفرة مخيفة

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