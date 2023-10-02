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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

أمطار
أمطار

يبحث الملايين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من هيئة الأرصاد الجوية اليوم ثاني أيام الدراسة في العام الجديد، بالتزامن مع انخفاض الحرارة الملحوظ الذي تشهده البلاد، إذ تتراجع درجات الحرارة وتسجل الصغرى أدنى مستوياتها على سانت كارتين بنحو 15 درجة فقط.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، كشف الخبراء عن وجود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

12 درجة مرة واحدة

وتتراجع درجات الحرارة بقوة بين العظمى والصغرى بنحو 12 درجة على شمال الصعيد ، إذ تسجل بني سويف العظمى 32 والصغرى ليلا 22 درجة فقط.

الأرصاد 

أمطار على القاهرة 

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية ، مشيرة إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار 

وفي بيان الأرصاد، كشف الخبراء عن حالة البحر المتوسط والتي تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى
القاهرة 30 24
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 31 23
بنهــــا 30 24
دمنهور 29 22
وادي النطرون 31 23
كفر الشيخ 28 22
المنصورة 29 23
الزقازيق 31 24
شبين الكوم 31 24
طنطا 29 23
دمياط 30 23 
بورسعيد 30 23
الإسماعيلية 32 23
السويس 30 23
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 34 23
نخل 31 18
كاترين 29 15
الطور 32 25
طابا 30 24
شرم الشيخ 34 28
الإسكندرية 29 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 21
السلوم 27 20
سيوة 31 20
رأس غارب 37 26
الغردقة 35 27
سفاجا 36 27
مرسى علم 37 26
شلاتين 37 27
حلايب 35 26
أبو رماد 37 27 
رأس حدربة 35 26
الفيوم 31 23
بني سويف 32 22
المنيا 32 21
أسيوط 33 22
سوهاج 35 25
قنا 38 26
الأقصر 40 26
أسوان 41 27
الوايى الجديد 40 27
أبوسمبل 41 29
 

الأرصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بالقاهرة امطار

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