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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

يبحث الكثير عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية ، لمعرفة حالة الجو الساعات المقبلة و درجات الحرارة ، وذلك بعد الموجة الحارة التي تضرب البلاد ووصلت درجات الحرارة العظمى خلالها على القاهرة إلى 36 درجة ، و46 درجة على الوادي الجديد.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

وعن حالة الطقس اليوم على القاهرة، فقالت الأرصاد ، إنه يكون طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يكون طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

20 درجة مرة واحدة

وتتراجع درجات الحرارة خلال ساعات بنحو 20 درجة كاملة، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى على الوادي الجديد 46 درجة في النهار وتنخفض تدريجيا خلال ساعات إلى 26 درجة ليلا فقط.

موعد انكسار الموجة

وكشفت الأرصاد موعد  انكسار الموجه الحارة، والذي يكون يوم الأحد المقبل حيث متوقع أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من الأحد  الموافق الأول من أكتوبر، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية تمتد لتشمل مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وأقصى جنوب البلاد.

الأرصاد 

أمطار رعدية

وكشف بيان الأرصاد عن الظواهر الجوية والتي تشمل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة قد تكون رعدية أحيانا، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

كما أظهر بيان الأرصاد عن الطقس، حالة البحرين، إذ تكون حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
العاصمة الإدارية 37 25
6 أكتوبر 38 24
بنهــــا 37 25
دمنهور 37 24
وادي النطرون 38 24
كفر الشيخ 36 23
المنصورة 37 24
الزقازيق 38 25
شبين الكوم 37 25
طنطا 36 24
دمياط 31 25
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 23
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 37 25
نخل 37 17
كاترين 33 16
الطور 36 24
طابا 35 25
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 31 23
السلوم 30 20
سيوة 37 22
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 39 27
حلايب 35 27
أبو رماد 37 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 38 23
بني سويف 39 22
المنيا 41 20
أسيوط 42 22
سوهاج 42 23
قنا 45 26
الأقصر 45 26
أسوان 45 29
الوادي الجديد 46 26
أبوسمبل 44 30
 

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