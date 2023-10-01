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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمطار والمدارس| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 6 أيام المقبلة

أرشيفية
أرشيفية

أجابت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن سؤال: "هل تؤثر الأمطار على العملية التعليمية؟"، كما أعلنت توقعات هيئة الأرصاد فيما يخص طقس الـ 6 أيام المقبلة.

ولفتت “غانم” خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، إلى أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية؛ ولكنها غير مؤثرة على المدارس والأعمال اليومية، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح وشبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة يومية والقيادة بهدوء تام والاهتمام بنوعية الملابس خاصة وقت الإحساس بالبرودة.
 

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منخفض جوي| الأرصاد: أمطار خفيفة ونشاط ملحوظ للرياح بهذه المحافظات


 

طقس اليوم الأحد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الشمالية، حيث  تصل العظمى في بعض المحافظات لـ 28 و29 درجة مئوية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية والتي من المتوقع أن تنخفض بها درجات الحرارة تدريجيًا على مدار الأيام المقبلة.


وأشارت إلى أن اليوم تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل من 3 لـ 5 درجات مئوية، حيث تسود أجواء خريفية بامتياز وخاصة في المحافظات الشمالية، ومتوقع استمرار هذه الأجواء على مدار هذا الأسبوع.

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